اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "تسديد مصرف ​لبنان​ غداً صباحاً لسند اليوروبوند البالغ مليار وستماية مليون دولار سيترك انطباعاً بقدرة لبنان على الوفاء بإلتزاماته ويريح السوق المالية ويجب أن يهدئ من روع التهافت على ​الدولار​".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: تسديد مصرف لبنان لسند اليوروبوند سيترك انطباعا بقدرة لبنان على الوفاء بإلتزاماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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