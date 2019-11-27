جمعية الصناعيين دعت لوقفة تضامنية غدا: تفاقم الخسائر يقودنا الى مرحلة خطيرة جدا

دعت ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين الى وقفة تضامنية لمدة ساعة واحدة، من الثانية عشرة ظهرا حتى الأولى بعد الظهر من يوم غد الخميس الواقع فيه 28/11/2019، في كل ​المصانع​ اللبنانية وذلك تعبيرا عن خطورة الاوضاع التي وصلت اليها البلاد. وتأتي هذه الدعوة في اطار الدعوات التي وجهتها كافة القطاعات الاقتصادية والتي اجمعت على اننا اصبحنا اقتصاديا وماليا ونقديا على شفير الانهيار الشامل، واذ تدعو الجمعية الى هذه الوقفة الرمزية رغم عملنا الدائم الى تعزيز الانتاج وليس الى تعطيله، الا انها بعد ندائها وصرختها بتاريخ 12/11/2019، والتي طالبت وما تزال بمعالجات سريعة للاوضاع العامة والمأزومة عبر الاسراع بتشكيل ​حكومة​ انقاذ تلجم الانهيار وتعمل على المباشرة السريعة لوضع قواعد واسس المعالجات المطلوبة، الا اننا وحتى اليوم نرى ان المعنيين لم يدركوا او لم يتداركوا بعد خطورة ما وصلت اليه البلاد.

اضافت في بيان "ان ازمتنا اليوم ترتقي الى مستوى الازمة الوطنية الشاملة وعلى كافة المستويات ويبقى المدخل الاساسي للولوج الى المعالجات في تشكيل حكومة انقاذ وطني تصون وحدة الوطن والشعب، وتبدأ بورشة نهوض اقتصادي شامل تضع جمعية الصناعيين والصناعييون اللبنانييون كل امكاناتهم وقدراتهم في خدمة هذه الورشة".

ولفتت الى ان الدعوات الى الاضراب وتعطيل الانتاج اليوم الذي نحن بأمس الحاجة اليه في ظل الصعوبات القائمة لهو مؤشر على ان صرخاتنا من اجل الانقاذ ضاقت بعدما وصلنا الى حدود الاختناق. وحذرت مرة جديد وقبل فوات الأوان، بأن تفاقم الخسائر سيقود الكثيرين الى مرحلة خطيرة جدا"، تقترب من التوقف الكلي عن العمل والإنتاج.