عمار: على الحكومة الجديدة ومجلس النواب تحمل المسؤولية في هذا الوضع العصيب

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" ​علي عمار​، في تصريح تلفزيوني، أن "على الجميع الاحتكام للمؤسسات الدستورية وبدورها هذه المؤسسات عليها القيام بواجباتها لإنقاذ ​لبنان​"، مششدًا على أن "هناك أزمة اقتصادية ومالية حادة تطال الجميع وعلى ​الحكومة​ ​الجديدة​ و​مجلس النواب​ تحمل المسؤولية في هذا الوضع العصيب".

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