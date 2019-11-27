علّق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "رفع الشعارات المذهبية مثل "شيعة شيعة" أو أي شعار مذهبي آخر أمر مستهجن جدًا، بالتأكيد لا يفيد المذهب بل يمكن أن يضره أيضًا، لقد كان الأداء الشيعي قولاً وفعلاً وتضحيات، راقياً دوماً، وتوحيدياً على المستويين الإسلامي والوطني، وأخلاقيا وإنسانيا بامتياز أيضاً، فلنحفظه كذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: رفع الشعارات المذهبية أمر مستهجن جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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