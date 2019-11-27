أسود: من ينتقد الوعظ يتناسى أنه لم ينتج حتى الآن أي ورقة أو قانون

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "من ينتقد الوعظ يتناسى أنه لم ينتج حتى الآن أي ورقة أو قانون ثم يكملها بادعاء انتاجية لوزراء أربعة فشلوا في تقديم أي فكرة و نواب 15 برعوا في انتقاد الآخرين. القوانين تأتي من تكتل واحد والاخبارات ترسل من نواب سئموا اللعب على وتر الانتقاد من فريق يسرف في الثرثرة ويبني على الشائعة".

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