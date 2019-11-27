نقابة اصحاب محطات المحروقات تعلن الإضراب المفتوح ابتداءً من الغد

أعلنت نقابة اصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ أنها ستنفذ الاضراب المفتوح ابتداء من صباح غد الخميس على كامل الاراضي اللبنانية بالنظر الى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية وعدم التزام طرفي الإتفاق ​مصرف لبنان​ والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما قال به الإتفاق فكان اصحاب محطات المحروقات من اولى الضحايا.

واوضحت النقابة في بيان انها "تريثت كثيرا قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى. فقد انتظرت تحديد موعد لها مع ​رئيس الجمهورية​ لم يأت بعد بهدف شرح معاناتهم كما لم ينفذ اي من الوعود التي قطعها رئيس الحكومة ولم تتخذ وزارتي ​الطاقة​ و​الإقتصاد​ والمؤسسات المعنية اي إجراء يحمي مصالحنا".

اضاف البيان إن "النقابة تعتذر سلفا من المواطنين لما سيلحق بهم من أضرار لا تقاس مهما عظمت بما لحق بنا من ظلم لم يعد محتملا".

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