بري: ألا تفرض الضرورات إجتماع الحكومة لتسيير امور البلاد والعباد

إعتبر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن "الأمر بمنتهى الخطورة ولا مجال للترف" مستغرباً عدم قيام ​الحكومة​ المستقيلة بواجباتها، سائلاً ألا تفرض الضرورات إجتماع الحكومة لتسيير امور البلاد والعباد بدلاً من أن تبقى معلقةً في الهواء الطلق، مطالباً بعودة اموال البنوك الى ​لبنان​ التي ارسلت الى الخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات مؤكداً ان الوضع الإقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة. لافتاً الى انه "يحق لفخامة ​رئيس الجمهورية​ دعوة ​المجلس الاعلى للدفاع​ للإنعقاد لإن الشأن الإجتماعي والإقتصادي خطير".

وفي تصريح له خلال لقاء الاربعاء النيابي، أكد بري ان "الجميع في لبنان معنيّ بالحفاظ على قيم الديمقراطية التي ترتكز على الحوار، فلا يجوز تحت اي عنوان ممارسة الديكتاتورية، لا في الشارع ولا في المؤسسات، وأن حماية هذه القيم تكون بالمحافظة على المؤسسات وليس بشلّ أدوارها أو تعطيلها"، مشيرا الى ان "عمل ​اللجان النيابية​ قد إنطلق اليوم، وهي مدعوة أكثر من اي وقت مضى لأنجاز ما هو على جدول أعمالها من إقتراحات قوانين ومشاريع تلامس قضايا الناس ومطالبهم في الإصلاح، وخاصة إنجاز موازنة 2020"، مضيفا:"يجب على اللبنانيين ان لا يفقدوا الأمل بقيامة وطنهم ، فقدر لبنان واللبنانيين الوحدة والتلاقي وحفظ لبنان والإستثناء هو نقيض ذلك على الإطلاق".