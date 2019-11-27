قرّرت جمعية مصارف لبنان بعد اجتماعها، اعتبار أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين، وبخاصة قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر.
واكّدت الجمعية في بيان، ضرورة الخروج من حالة عدم الإستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة للبلاد وتتفرّغ فوراً لمعالجة الملف الإقتصادي والمالي والمعيشي.
اضاف البيان "تستنكر الجمعية وتدين أعمال الشغب والإعتداءات التي تعرّض لها عدد من فروع المصارف على نحو غير مسبوق، والتي تشكّل استهدافاً للإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والأمني ولمصالح جميع اللبنانيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر LBC: مجلس ادارة جمعية المصارف المجتمع حاليا قرر عدم الاضراب واعتبار يوم غد يوم عمل عادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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