خارجية الصين: سياسة واشنطن "الأنانية" بالشرق الاوسط تزعزع الاستقرار

نددت "​الخارجية الصينية​" بـ"​السياسة​ الأميركية في ​الشرق الأوسط​ ووصفتها بأنها "أنانية"، ملقيةً بـ"اللوم على ​واشنطن​ في زعزعة الاستقرار بالمنطقة المضطربة، حيث كثفت بكين استثماراتها في السنوات الأخيرة".

واشارت الخارجية الصينية في بيان لها، الى إن "الوضع في الشرق الأوسط اليوم بعيد عن ​السلام​ والتوترات في المناطق الساخنة في ازدياد وعدم الاستقرار السياسي والأزمات مستمرة في الإضرار بدول في المنطقة". مشددةً على أن "هذه السياسة الأميركية تحابي الأقوياء على حساب الضعفاء، مما شكل عاملا أساسيا في وصول المنطقة إلى مأزق أمني".