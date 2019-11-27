البنتاغون: متمسكون بأمن العراق وسيادته

أعلن البنتاغون عن أن "نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية جون رود أكد لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تمسك الولايات المتحدة بأمن وسيادة بلاده ودعمها لشعبه".
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، أمس في بيان أصدرته، أن "رود التقى في بغداد أيضا وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حيث أكد أهمية التعاون بين الدولتين في دحر التهديد المشترك المتمثل بتنظيم "داعش"، مشيدا بالعمليات المتواصلة لقوات الأمن العراقية في سبيل تفكيك شبكات "داعش" ومنع عودته".
كما زار نائب وزير الدفاع أيضا أربيل حيث اجتمع برئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني ورئيس حكومته مسرور بارزاني، ليجدد لهما دعم البنتاغون لقوات البيشمركة الكردية والتعاون الوثيق بيهما في تحقيق الهدف طويل الأمد للقضاء على "داعش".
هذا وأفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي زار أيضا العراق أمس الثلاثاء، على خلفية المظاهرات الشعبية المتواصلة في البلاد للأسبوع الخامس على التواصل، لكن دون إصدار البنتاغون أو الجيش الأميركي أو سفارة واشنطن في بغداد أي بيان رسمي بخصوص هذه الزيارة.
ويوجد أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي في العراق لدعم القوات المحلية، إلا أن حكومة بغداد رفضت أي وجود طويل الأمد لقوات أميركية إضافية عبرت الحدود أثناء عملية انسحابها من شمال سوريا في تشرين الأول الماضي.
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