البنتاغون: متمسكون بأمن العراق وسيادته

أعلن ​البنتاغون​ عن أن "نائب ​وزير الدفاع الأميركي​ للشؤون السياسية جون رود أكد لرئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ تمسك ​الولايات المتحدة​ بأمن وسيادة بلاده ودعمها لشعبه".

وذكرت ​وزارة الدفاع الأميركية​، أمس في بيان أصدرته، أن "رود التقى في ​بغداد​ أيضا وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حيث أكد أهمية التعاون بين الدولتين في دحر التهديد المشترك المتمثل بتنظيم "داعش"، مشيدا بالعمليات المتواصلة ل​قوات الأمن​ العراقية في سبيل تفكيك شبكات "داعش" ومنع عودته".

كما زار نائب وزير الدفاع أيضا ​أربيل​ حيث اجتمع برئيس ​إقليم كردستان​ العراق نيجرفان بارزاني ورئيس حكومته مسرور بارزاني، ليجدد لهما دعم البنتاغون لقوات ​البيشمركة​ الكردية والتعاون الوثيق بيهما في تحقيق الهدف طويل الأمد للقضاء على "داعش".

هذا وأفادت وكالة "​رويترز​" بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة في ​الجيش الأميركي​ الجنرال ​مارك ميلي​ زار أيضا العراق أمس الثلاثاء، على خلفية المظاهرات الشعبية المتواصلة في البلاد للأسبوع الخامس على التواصل، لكن دون إصدار البنتاغون أو الجيش الأميركي أو سفارة ​واشنطن​ في بغداد أي بيان رسمي بخصوص هذه الزيارة.

ويوجد أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي في العراق لدعم ​القوات​ المحلية، إلا أن ​حكومة​ بغداد رفضت أي وجود طويل الأمد لقوات أميركية إضافية عبرت الحدود أثناء عملية انسحابها من شمال سوريا في تشرين الأول الماضي.

