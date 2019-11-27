ديفيد شينكر: قوات روسية نظامية تهدد استقرار ليبيا

لفت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​ إلى أن "​روسيا​ نشرت قوات عسكرية نظامية في ​ليبيا​ من شأنها زعزعة استقرار البلاد"، مشيراً إلى أن "وجود تلك ​القوات الروسية​ يزعزع استقرار ليبيا بشكل لا يصدق، ويصعد من إمكانية سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين".

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