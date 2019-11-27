الدفاع التركية: أعمال البحث والتمشيط مستمرة شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "استمرار أعمال البحث والتمشيط في المناطق المحررة شمالي سوريا، في إطار عملية "نبع السلام"، مشيرةً إلى ان "الأطفال السوريين يلعبون الآن بكل حرية في منطقة العملية، بعد أن كان تنظيم وحدات حماية الشعب الكرديةيجبرهم على حمل السلاح".
وفي بيان لها، لفتت الدفاع التركية إلى أن "أعمال البحث والتمشيط عن الألغام والعبوات الناسفة، مستمرة في المناطق المحررة، التي يقضي فيها الناس حوائجهم اليومية بشكل طبيعي".
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