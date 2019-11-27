الدفاع التونسية: توقيف 11 مهاجر ماليًا على الحدود الليبية

أعلنت ​وزارة الدفاع التونسية​ عن أن "​الجيش​ أوقف 11 مهاجر من مالي كانوا ينوون دخول البلاد بطريقة غير نظامية"، مشيرة إلى أن "الماليين كانوا بصدد اجتياز الحدود من ​ليبيا​ في اتجاه تونس بطريقة غير نظامية، وتم تسليمهم إلى فرقة الحرس الحدودي بمنطقة الشوشة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم".

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