بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: قلقون من أعمال العنف في حقل الفيل النفطي

أعربت بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​ليبيا​ عن قلقها من أعمال ​العنف​ في حقل ​الفيل​ النفطي، داعية الى "وقف فوري للعمليات العسكرية بالقرب من الحقل النفطي الليبي".

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