لقاء أول متوقع بين بوتين وزيلينكسي في باريس









اسماء السيد - موسكو: أعلن الكرملين الأربعاء أنّه من المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى خلال قمة تعقد في باريس في 9 كانون الأول/ديسمبر بوساطة فرنسية وألمانية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف "أعتقد أننا نتجه إلى لقاء ثنائي. سيكونان في نفس الغرفة، وبطبيعة الحال، سيتحادثان". وأوضح أنّ برنامج اللقاء قيد التحضير.

وسيكون ذلك أول لقاء بين الرجلين في وقت تتسم العلاقات بين البلدين بالعدائية منذ وصول قادة موالين للغرب عام 2014 إلى السلطة في كييف ثم ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع حرب مع الانفصاليين المقربين من موسكو في شرق أوكرانيا.

كما أنّها ستكون القمة الأولى منذ 2016 وفقا "لصيغة النورماندي" الهادفة إلى دفع مسار السلام في شرق اوكرانيا حيث حصدت الحرب أرواح 13 ألف شخص.

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وقال زيلينسكي خلال زيارة إلى ليتوانيا الأربعاء إنّه لا يتوقع تحقيق "انتصارات كبرى أو انتهاء الحرب بدءا من الغد".

وفي حين لم يؤكد اللقاء الثنائي مع بوتين، غير أنّه أشار إلى أنّه جاهز للاجتماع مع "كل مسؤول حاضر في باريس إذا كان ذلك ضرورياً".

واضاف "بصفتي رئيس أوكرانيا، أريد أن افهم بوضوح متى وكيف يمكننا إنهاء هذه الحرب".

ووقعت اتفاقات سلام لشرق أوكرانيا في 2015 في مينسك، أتاحت خفض أعمال العنف بشكل ملحوظ غير أنّ شقها السياسي لم يطبّق.

رغم ذلك سجّل تقدّم بين كييف وموسكو منذ انتخاب زيلينسكي في أبريل، وهو داعم لحوار بشكل أكبر من سلفه.