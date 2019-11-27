ألف جرار "تغزو" باريس

ومن المتوقع أن يؤدي احتجاج إلى اختناق مروري بمنطقة باريس، حيث يحاول مزارعون من جميع أنحاء البلاد قيادة ألف جرار إلى العاصمة.
ويقول المنظمون إنهم يريدون الوصول إلى طريق باريس الدائري وشارع فوش المؤدي إلى نصب قوس النصر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
ويشكو المزارعون من اتفاقيات تجارية، يقولون إنها تضعهم في وضع غير موات، وفشل عملية إصلاح حكومية في زيادة إيراداتهم، واللوائح التي يقولون إنها تعيق أداء القطاع الحيوي.
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وكان وزير الزراعة ديديه غويوم قال لراديو "أوروبا 1" إنه يدعم غضب واحتجاج المزارعين، فيما نصحت شرطة باريس وليون المواطنين بالابتعاد بسياراتهم عن الطريق الذي سيسلكه المزارعون بجراراتهم.
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