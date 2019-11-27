"حكاية صورة" مع المصور الكبير حسام دياب في ملتقى ماب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نظمت أكاديمية ماب للتدريب الإعلامي والفني "MAP Academy" للمرة االثانية، ملتقى ماب الإعلامي (MAP lounge)، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الأكاديمية بالمركز الثقافي القبطي، تحت عنوان "حكاية صورة" مع المصور الفوتوغرافي الكبير حسام دياب.
تضمنت فعاليات الملتقى مناقشة مع المصور الكبير حسام دياب، من خلال عرض مجموعة من أعماله المصورة، وأبرز الأحداث التي عايشها ورصدها بعدسته.
تطرق النقاش إلى رحلة "دياب" الصحفية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في حياته، فضلًا عن الحديث عن تجربة والده المصور الراحل حسن دياب، أحد أبرز المصورين في تاريخ مصر.
ملتقى ماب تقدمه أكاديمية ماب بشكل دوري ومجاني لكل المهتمين بالمجال الإعلامي والفني، بهدف تبادل الخبرات.
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