"تورتة" وكلمات ثناء.. كيف احتفل مجلس الوزراء بالمنصب الأممي لغادة والي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نظّم مجلس الوزراء، احتفالية اليوم الأربعاء عقب اجتماعه الأسبوعي، حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بمناسبة تولي الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المنصب الأممي رفيع المستوى، بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وعبّر الوزراء ومسئولو مجلس الوزراء عن سعادتهم بفوز مصر بهذا المنصب الكبير، متمنين التوفيق للدكتورة غادة والي في عملها الجديد، وأن تكون خير سفير يعبر عن المرأة المصرية وتميزها، مثلما كانت في أدائها كوزيرة على مدى ما يقرب من 6 سنوات.

شهدت الاحتفالية إحضار "تورتة" كبيرة عليها صورة وزير التضامن، وكُتب عليها: "تهنئة للسيدة الدكتورة غادة والي، بمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة".

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، استهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بتوجيه التهنئة للدكتورة غادة والي، على المنصب الأممي رفيع المستوى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، متمنياً لها التوفيق في مُهمتها القادمة.

وقال مدبولي: نسعد بتولي سيدة مصرية لهذا المنصب المرموق، وكلنا فخُورون بذلك، ونثقُ في أنها ستقوم برفع مصر عالياً في المحافل الدولية، فهذا الترشيح يدلُ على مكانة وقدر مصر، وتعاظم دورها، وعودتها لمكانتها الدولية التي تليق بها.

من جانبها توجهت غادة والي بالشُكر والعرفان إلى رئيس الجمهورية على ترشيحها، وإلى رئيس الوزراء على التهنئة والدعم، كما أعربت عن عميق التقدير لوزير الخارجية، والشكر لفريق العمل بوزارة الخارجية على العمل الدؤوب لدعم ترشيحها، معربة عن الفخر بهذه المؤسسة العريقة على كل ما أنجزته في هذا الملف.