ضبط 126 قطعة أثرية قبل بيعها بـ10 ملايين جنيه في أسيوط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – عمار عبدالواحد ومحمود عجمي:

ضبطت مباحث السياحة والأثار بمحافظة أسيوط، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، 126 قطعة أثرية قبل بيعها بمبلغ 10 ملايين جنيه، بدائرة مركز ديروط.

ووردت معلومات للواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة والآثار، أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها العميد أحمد رفعت، مفتش مباحث السياحة والآثار لمنطقة وسط الصعيد، بقيام "علي.ز" 36 عاماً، مقيم بالخارج وله محل إقامة آخر بقرية مضارة دائرة مركز ديروط، بعرض قطع أثرية للبيع.

جرى إعداد خطة محكمة لضبط المتهم والقطع الأثرية المعروضة، تمثلت في تخفي مفتش مباحث السياحة والآثار لمنطقة وسط الصعيد، والعقيد إبراهيم حمدي، رئيس مباحث آثار أسيوط، في شخصيات تجار أثار، وتم الاتفاق على قيمة القطع الأثرية المعروضة بـ 10 ملايين جنيه، وبإحدى الكافيتريات السياحية بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط كان الاستلام والتسلم.

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تمكنت مأمورية مكبرة بقيادة العقيد أحمد حلمي، معاون مباحث الآثار بأسيوط، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، من ضبط المتهم وبرفقته كل من "زهري.ع" 36 عاماً، عامل، و"محمدين.ع" 51 عاماً، يقيمان مضاره دائرة مركز ديروط، وضبط سيارة نقل بداخلها 126 قطعة أثرية، من بينهم 7 تماثيل مختلفة الأحجام ترجع للعصر الفرعوني، و3 قطع أثرية على شكل وجه بطول 7 في 8 سنتيمترات، و25 قطعة أثرية على شكل العين ترجع للعصر الفرعوني، و31 مكحلة من الفخار مختلفة الأحجام ترجع للعصر الفرعوني.

واعترف المتهمان بحيازتهم للمضبوطات بقصد التهريب لخارج البلاد.

حُرر بالواقعة المحضر رقم 6012 إداري قسم ثان شرطة أسيوط لسنة 2019.