تولى عدة مناصب بالرقابة الإدارية.. السيرة الذاتية لمحافظ المنوفية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أدى إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، بعد توليه منصب محافظ المنوفية، خلفًا للواء سعيد عباس.

محافظ المنوفية الجديد من مواليد عام 1962 بمحافظة الغربية، متزوج ولديه ثلاث بنات أكبرهن "هدير" طبيبة أسنان، و"دينا" طبيبة أشعة، و"أية" طالبة بالثانوية العامة.

بدأ عمله ضابطًا ثم التحق بالرقابة الإدارية عام 1989 وتدرج في الوظائف حيث تولي منصب عضو رقابة إدارية حتى عام 2003، ثم رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، ثم نقل إلى القاهرة، وبعدها الإسكندرية حتى عام 2011.

كما تولى منصب رئيس الإدارة المركزية الرقابية، ثم نائب رئيس قطاع رقابي حتي عام 2015، ورئيس قطاع مالي وإداري، ثم قطاع أمن حتى عام 2017، وأخيرًا منصب رئيس جهاز مكافحة الفساد الإقليمي والذي يشرف على 27 محافظة، إلى أن تم تعيينه محافظًا للمنوفية.