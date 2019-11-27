الحكومة توافق على توفير احتياجات عقد منتدى أسوان للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد لتوفير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لعقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بمدينة أسوان خلال يومي 11 و 12 ديسمبر المقبل، والذي يعقد في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقيّ.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطري التابعة لها درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في العلوم الطبية البيطرية، وذلك في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.