وزير الري يستعرض أزمة سد النهضة مع السفير الألماني بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور سيربل جان نون سفير ألمانيا لدى مصر، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين، مثمنا العلاقات الطيبة والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا.

تم خلال اللقاء التباحث حول العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، وإمكانيات التعاون في مجال الموارد المائية والري.

كما استعرض وزير الري مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وقام بتناول التطورات الأخيرة منذ اجتماع واشنطن بين وزراء خارجية الدول الثلاث، وما تم الاتفاق عليه من عقد 4 جلسات تفاوضية برئاسته، وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، مشيرا إلى الاجتماع الأول الذي عقد في أديس أبابا خلال الفترة من (15-16) نوفمبر الجاري والاجتماع الثاني المرتقب عقده في القاهرة خلال الفترة من (2-3) ديسمبر القادم، ثم لقاء واشنطن والسودان.

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وأشار إلى أهم التطورات خلال المباحثات، مستعرضا الرؤية المصرية فيما يتعلق ببنود الملء والتشغيل لسد النهضة، معربا عن أمله في أن يحدث تقدم ملحوظ في الجولات القادمة.

وأكد عبدالعاطي أن مصر عرضت رؤيتها ومقترحها في الاجتماع الأول، وأبدى السفير الألماني تفهمه لوجهة النظر المصرية ومخاطر عدم التوصل إلى رؤية مشتركة في الموعد المحدد، مع تأكيد الدكتور عبدالعاطي على حرص مصر للوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأوضح وزير الري حجم التحديات المائية التي تواجه مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، واتساع الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية والتي يتم مواجهتها من خلال تنمية الموارد المائية بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر، بالإضافة لقيام مصر باستيراد منتجات ومحاصيل زراعية تمثل مياه افتراضية بما يوازى 34 مليار متر مكعب سنويا.

ووجه عبدالعاطي الشكر للجانب الألماني على التعاون البناء القائم مع مصر منذ سنوات طويلة في مجال الموارد المائية، معربا عن أمله في أن يتم تعزيز هذا التعاون خلال الفترات القادمة.