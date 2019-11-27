أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده لجهاز النيابة العامة وبما يؤكد

على دعمهما الاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي .

وحث منسوبى النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده ويوفقهما لكل خير.