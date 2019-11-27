الإمارات والفلبين تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى خالد عبدالله بالهول، اليوم الأربعاء، مع نائب وزير الخارجية ووكيل وزارة لشؤون العمال العاملين بالخارج في وزارة الخارجية الفلبينية سارة لوي اريولا ، العلاقات الثنائية بين البلدين. اريولا ، العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء مذكرة التفاهم الموقعة حديثاً لمكافحة الإتجار بالبشر وسبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين إلى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. لمكافحة الإتجار بالبشر وسبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين إلى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى حرص بلاده على تطوير أوجه التعاون المشترك مع الفلبين في المجالات كافة وعلى مختلف المستويات.



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