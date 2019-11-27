برج خليفة يتزين باللون الأخضر احتفاءً بزيارة ولي العهد السعودي

تزيّن برج خليفة في دبي باللون الأخضر، اليوم الأربعاء، وأضيئت واجهته كاملة بالعلم السعودي؛ احتفاءً بزيارة الأمير ، ولى العهد السعودى، واستقبله محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي. محمد بن سلمان ، ولى العهد السعودى، واستقبله محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي. وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، غادر الرياض اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى الإمارات في زيارة رسمية.

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