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الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يغادر المستشفى بعد جراحة

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قال مركز كارتر في بيان اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر خرج من مستشفى في جورجيا بعد

أن أجريت له جراحة ناجحة لتخفيف الضغط في الدماغ بسبب نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة.

 

كان كارتر يخضع للعلاج في مستشفى إيموري الجامعي في أتلانتا.

وتولى كارتر (95 عاما) رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من 1977 إلى 1981.

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