ضبط 4 أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ب،3 ولايات جزائرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايات سطيف شمال شرق ووهران شمال غرب وبرج باجي مختار جنوب.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس إثر عمليات متفرقة بكل من سطيف ووهران وبرج باجي مختار أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف البيان "أنه تم تفكيك شبكة إجرامية بولاية الشلف شمال مكونة من أربعة أشخاص بينهم إرهابي تائب وضبطت بحوزتهم بندقية آلية وبندقية صيد وقنبلة تقليدية الصنع بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش قامت بتوقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست جنوب. مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس إثر عمليات متفرقة بكل من سطيف ووهران وبرج باجي مختار أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.وأضاف البيان "أنه تم تفكيك شبكة إجرامية بولاية الشلف شمال مكونة من أربعة أشخاص بينهم إرهابي تائب وضبطت بحوزتهم بندقية آلية وبندقية صيد وقنبلة تقليدية الصنع بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.وأشار البيان إلى أن قوات الجيش قامت بتوقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست جنوب.

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