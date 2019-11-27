مصرع وإصابة 31 شخصًا جراء سقوط حافلة ركاب في واد وسط نيبال

لقى ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح، جراء سقوط حافلة ركاب في واد وسط نيبال.
وقالت وسائل إعلام محلية حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء إن الحافلة انحرفت عن مسارها على طريق جبليفي منطقة "أرجاخانشي" ما أسفر عن سقوطها في واد من ارتفاع 400 متر.
وأوضحت أن جميع المصابين نقلوا إلى مستشفى محلي، وأن التحقيق جار في ملابسات الحادث.
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