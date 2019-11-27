الرئيس الكوري الجنوبي يدعو فيتنام للقيام بدور بناء في عملية السلام الكورية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، فيتنام للعب دور بناء في حل قضية كوريا الشمالية، باعتبار أنها سترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العام المقبل، فضلا عن أنها ستصبح عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مخاطبا رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك خلال لقائهما في المكتب الرئاسي الكوري "البيت الأزرق" في سول"ستكون هناك مجالات متعددة للتعاون بين كوريا الجنوبية وفيتنام على المسرح الدولي"، حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.



وقدم الرئيس الكوري الجنوبي إحاطة موجزة لرئيس الوزارء الفيتنامي خلال المحادثات خلف الأبواب المغلقة، بشأن سياسة سول إزاء بيونج يانج، مؤكدا على المبادئ الثلاثة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا مع الحرب والضمانات الأمنية المتبادلة والازدهار المشترك، وفقا لبيان البيت الأزرق.



ودعا الرئيس الكوري الجنوبي فيتنام للعب دور

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بناء في حل قضية كوريا الشمالية، حيث من المقرر أن تترأس فيتنام الآسيان في عام 2020، وأن تصبح عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة سنتين اعتبارا من العام المقبل، كما دعاها لبذل الجهود المشتركة بين البلدين من أجل السلام والازدهار في المنطقة وفي العالم أجمع.وقال إنه يتطلع لتطوير علاقات التآزر بين رؤية الدولة الصناعية لفيتنام وسياسة الجنوب الجديدة لكوريا الجنوبية، كما شكر الرئيس الكوري الجنوبي فيتنام لاستضافتها القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري.



بدوره، تعهد فوك بالقيام بدور فعال في التواصل مع شبه الجزيرة الكورية، وفقا للبيت الأزرق، واتفق كذلك

مع رأي مون بشأن أهمية الشركة بين البلدين، كما وصف الاستضافة الناجحة لكوريا الجنوبية للقمة الأخيرة مع دول الآسيان بـ"الاستعراض الرمزي للعلاقات الجميلة" بين الجانبين.



يذكر أن مون عاد إلى مكتبه في وقت سابق من اليوم عقب اختتام القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية والآسيان والقمة الأولى بين كوريا الجنوبية ودول ميكونج في بوسان التي تقع على بعد 450 كلم جنوب شرق العاصمة، وحضر رئيس الوزارء الفيتنامي جلسات القمة التي عقدت ابتداءً من يوم الاثنين وحتى صباح اليوم الأربعاء، إلى جانب قادة دول الآسيان.



ووافق مون على عقد القمة مع فوك في سول، حيث تعد هذه أول زيارة له إلى سول بصفته رئيسا لوزراء فيتنام، كما يوافق العام الحالي الذكرى العاشرة لبدء علاقة "الشراكة الاستراتجية التعاونية" بين البلدين.



وتعد كوريا الجنوبية أكبر مستثمر في فيتنام، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المتراكمة بالبلاد 62.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018. وتعد فيتنام الشريك التجاري الرابع لكوريا الجنوبية بعد الصين والولايات المتحدة واليابان، وبلغ حجم التجارة الثنائية 68.3 مليار دولار العام الماضي.