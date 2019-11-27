البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير مصر الجديد في كانبرا بأستراليا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم /الأربعاء/ بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير محمود زايد سفير مصر الجديد في كانبرا بأستراليا.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن زيارة السفير المصري محمود زايد لقداسة البابا تواضروس الثاني تأتى

بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر في كانبرا- أستراليا.



وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني تمني التوفيق للسفير محمود زايد في مهمته الجديدة، راجيا الخير لبلادنا الغالية مصر ولجميع أبنائها

في مختلف أنحاء العالم.



وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن السفير محمود زايد أعرب عن أمنيته أن يزور قداسة البابا تواضروس الثاني أستراليا في أثناء فترة عمله هناك.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، وفدا من الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية من عائلة الفرنسيسكان الذين يزورون مصر حاليًا.