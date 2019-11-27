استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم /الأربعاء/ بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير محمود زايد سفير مصر الجديد في كانبرا بأستراليا.
بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر في كانبرا- أستراليا.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن زيارة السفير المصري محمود زايد لقداسة البابا تواضروس الثاني تأتى
في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني تمني التوفيق للسفير محمود زايد في مهمته الجديدة، راجيا الخير لبلادنا الغالية مصر ولجميع أبنائها
وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن السفير محمود زايد أعرب عن أمنيته أن يزور قداسة البابا تواضروس الثاني أستراليا في أثناء فترة عمله هناك.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، وفدا من الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية من عائلة الفرنسيسكان الذين يزورون مصر حاليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير مصر الجديد في كانبرا بأستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.