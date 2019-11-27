روسيا تواصل الحوار مع إسرائيل لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

أكد مدير إدارة منع الانتشار النووي ومراقبة التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير ييرماكوف اليوم الأربعاء أن بلاده ستواصل حوارها مع إسرائيل حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.



وقال ييرماكوف ، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : "إن مواصلة تعزيز الحوار واتصالاتنا مع زملائنا الإسرائيليين تظهر أنهم يطورون تفهما متزايدا لهذا الموضوع وتعزيز الأمن الإقليمي

في الشرق الأوسط".



وأضاف :" أن موسكو تجري حواراً مع شركائها الإسرائيليين بشكل دائم حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لأنها في صالح إسرائيل"..موضحا أن بلاده ستواصل هذا الحوار مع الأمريكيين والإسرائيليين بشأن هذا الموضوع.