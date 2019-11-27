عاجل-ولي العهد يصل الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه



وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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