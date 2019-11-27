إيران: اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بالمخابرات المركزية الأمريكية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء، بأنه تم اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بالمخابرات المركزية الأمريكية خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وتشهد مختلف المناطق الإيرانية احتجاجات عارمة منذ 15 نوفمبر الجاري بعد الإعلان عن رفع أسعار الوقود.

وزعم الوزير الإيراني أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة غاز أُحرقت، دون ذكر تفاصيل عن مواقع هذه الهجمات.

وحاولت طهران التهرب من مسؤوليتها، بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تلقي بلاده 20 ألف رسالة من إيرانيين عن الاحتجاجات تشمل صورا وتسجيلات فيديو، وذلك بعدما كانت قد دعت المتظاهرين إلى تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.

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وبعد 4 أيام من دعوته الإيرانيين إلى إرسال معلومات إلى الولايات المتحدة لكي تتمكن بلاده من "فضح الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها"، عقد بومبيو مؤتمرا صحفيا عرض خلاله صورا تفضح الانتهاكات الإيرانية ضد المحتجين.

وقال بومبيو: "تلقينا حتى يومنا هذا بواسطة رسائل نصية عبر تطبيق تليجرام نحو 20 ألف رسالة وفيديو وصورة وإشارة (توثّق) انتهاكات النظام".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إلى شعب إيران الشجاع الذي يرفض ملازمة الصمت عن 40 عاما من انتهاكات النظام الحاكم، أقول ببساطة إن الولايات المتحدة تسمعكم، نحن ندعمكم وسنواصل الوقوف إلى جانبكم في سعيكم إلى مستقبل أفضل لأبنائكم ولأمتكم العظيمة".