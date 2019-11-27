كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. متظاهرو يحاولون الوصول إلى القنصلية الإيرانية بالنجف في جنوب العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان المتظاهرون، قد أنسحبوا يوم الإثنين الموافق 4 من نوفمبر الجاري، من محيط القنصلية الإيرانية في كربلاء، بعد استجابة القوات الأمنية لشروطهم باستبدال العلم الإيراني بعلم عراقي.
وكان المتظاهرين العراقيين في محافظة كربلاء، حاصروا مساء الأحد 3 نوفمبر الجاري، مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وناشدوا برحيل الدبلوماسيين.
احتجاجات العراق
وتشهد العراق احتجاجات عارمة منذ مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.
ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر.