عاجل.. متظاهرو يحاولون الوصول إلى القنصلية الإيرانية بالنجف في جنوب العراق

وكان المتظاهرون، قد أنسحبوا يوم الإثنين الموافق 4 من نوفمبر الجاري، من محيط القنصلية الإيرانية في كربلاء، بعد استجابة القوات الأمنية لشروطهم باستبدال العلم الإيراني بعلم عراقي.

وكان المتظاهرين العراقيين في محافظة كربلاء، حاصروا مساء الأحد 3 نوفمبر الجاري، مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وناشدوا برحيل الدبلوماسيين.

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