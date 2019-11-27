كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شعبيته في النازل.. خبراء يكشفون سبب انخفاض شعبية ترامب وتأثيرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه

في ظل التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون، حول محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي من أجل فتح تحقيق مع نجل منافسه الأبرزفي الانتخابات الأمريكية لعام 2020،جو بايدن الرئيس الملياردير ضغوطا شديدة، تتعلق بمحاولة عزلة وانخفاض شعبيته عند الأمريكيين، رغم حديثه الدائم عن الانجازات الضخمة التي حققها لواشنطن ومحاولات الديمقراطيين الإيقاع به.



تظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة "واشنطن بوست"، بالتعاون مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكيتين يومي 16 و17 من الشهر الجاري، انخفاض شعبية ترامب بالتزامن مع جلسات الاستماع لشهادات مسئولين من الحكومة الأمريكية بشأن أوكرانيا ومتابعة نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي لها، وأكد على ذلك الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية منذ أيام، وبين أن نحو نصف الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغي اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير، بينما يعارض 43 % مثل هذا الإجراء.

أسباب

شعبية ترامب بدأت تتراجع وفقا لاستطلاعات رأي، لعدة اسباب منها تراجع الاقتصاد الأمريكي وإقحام أمريكا في صراعات لا شأن له بها وأزمة مكالمة ترمب مع أوكرانيا وكذلك قضية الضابط الأمريكي إدوارد جالاجار الذي دافع عنه ترامب ورغب في العفو عنه رغم ارتكابه جرائم حرب، وتسببت في خسارته أصوات العسكريين المتقاعدين، وبينت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تصرفات ترامب تفقده كل يوم جزءا من مؤيديه، وفي هذا الشأن.

هذا وقالت أستاذ العلوم السياسة بالجامعة الأمريكية، نهى بكر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن أسباب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة هي التخوف من قبل الأمريكيين من انكماش الاقتصاد الأمريكي خاصه مع الحرب التجاريه مع الصين، والتي من المحتمل أن تؤثر علي ارتفاع الاسعار، وكذلك المعلومات التي خرجت من الكونجرس الأمريكي في إطار الإفادات والشهادات لبحث هل قام ترامب بمخالفات تؤدي لعزله ام لا.

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مرشحين منافسين

منافسوا ترامب في الانتخابات الرئاسية باتوا أفضل حظا منه، وبعضهم تفوق عليه في استطلاعات الرأي، ومنهم جو بايدن والذي جاء على رأس عدة استطلاعات للرأ، يليه السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيني ساندرز، وكذلك السيناتور عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارين، والتي زادت شعبيتها خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وتقدمت على بايدن في الاستطلاعات الشهر الماضي.



الناخبون الجمهويون

الدكتور منار الشوربجي أوضحت في تصريح للفجر أن تحسن شعبية ترامب او انخفاضها لا تهم الحزب الجمهوري، ولكن الناخبون الجمهويون هم الأهم بالنسبة لهم، لانهم سيحسمون مستقبل الأعضاء الجمهوريين بالمجلسين وقت سعيهم لإعادة انتخابهم، مبينة أن شعبية ترامب لدى الناخبين الجمهوريين تكاد تصل إلى 90%، لذا لا يتوقع من الجمهوريين على الإطلاق التخلي عن دعمهم للرئيس أو الموافقة على عزله، وبينت أن الجمهوريين يعملون على تحسين صورة ترامب لدى أتباعهم بالتركيز على قضايا الهجرة وتحسن الاقتصاد من أجل زيادة شعبية ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

استطلاعات خادعة

وبينت بكر أن ستطلاعات الرأي الخاصة بشعبية ترامب يجب ألا يتم التعويل عليه كثيرا، فهي وإن كانت مؤشر إلا أنها كثيرا ما تأتي التطورات بعكس توقعات استطلاعات الرأي.

