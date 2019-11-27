كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة العراقية لحقوق الإنسان ترفض التشكيك في إحصائياتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجدت اللجنة العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR)، أنه من السخف أن بعض الأطراف الحكومية تشك في عملها، ولا سيما إحصاءاتها عن الاحتجاجات في العراق.

وكشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيانه، عن سخرته من ردود الفعل الغريبة التي أدلى بها عدد من المتحدثين باسم المؤسسات الحكومية أو بعض الشخصيات السياسية، التي تحاول تشويه الحقيقة التي قدمتها اللجنة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يشتبه فيها في مصداقية أو إحصائيات IHCHR بدون دليل.

ودعا جميع الأطراف إلى مراجعة مبادئ باريس لعام 1990، التي تم بموجبها إنشاء المؤسسات الوطنية والموافقة عليها.