أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 27/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "هيومن رايتس" تفضح السلطات الإيرانية

علقت منظمة هيومن رايتس ووتشن اليوم الأربعاء، على المظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء إيران في منتصف هذا الشهر. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماعا مهما

رأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز. أخبار عالمية عاجلة اليوم || العراق: تعديل وزاري وشيك

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، عن تعديل وزاري وشيك يشمل نصف الحقائب الوزارية، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

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