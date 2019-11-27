شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد : وفاة 20 شخصا داخل مخيم الهول بسوريا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 20 شخصاً مصرعهم داخل معسكر الهول، شمال شرق محافظة الحسكة، نتيجة لسوء الأحوال الصحية والمعيشية، ونقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم: إن عدد المواطنين السوريين الذين لقوا مصرعهم داخل المخيم منذ مطلع يناير من العام الجاري وحتى الآن ارتفع إلى 485 شخصاً على الأقل، ضمنهم 426 طفلا دون سن الـ 18 سنة.

مما يذكر أن معسكر الهول يضم في غالبيته أطفالًا ونساء من عناصر تنظيم داعش، من جنسيات دول بريطانيا والبرتغال وروسيا وتركيا وأذربيجان وأوكرانيا وبلجيكا والصين والشيشان وتركستان والمغرب وتونس وجزر المالديف وأندونيسيا والصومال والهند وجنسيات أخرى من آسيا وأوربا وافريقيا.