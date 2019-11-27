ولي عهد أبوظبي: ماضون نحو تعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارتية: "إننا ماضون في تعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية في المجالات كافة".
وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء: "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي في أبوظبي.. ماضون في تعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".
ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصادياً وتنموياً ومعرفياً وعسكرياً، فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.
ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.
وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد السعودي، خلال عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
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