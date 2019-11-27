كارتر يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة

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رويترزالأربعاء 2019/11/27 08:16 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر
غادر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر مستشفى في جورجيا، الأربعاء، بعد أن أجريت له جراحة ناجحة لتخفيف الضغط في الدماغ بسبب نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة، وفق بيان لمركز كارتر.
كان كارتر يخضع للعلاج في مستشفى إيموري الجامعي في أتلانتا، وأعلن الشهر الماضي أن الرئيس الأمريكي الأسبق أصيب بكسر في الحوض بعد سقوطه الـ2 هذا الشهر.
وأصيب كارتر بجروح طفيفة جراء سقوطه في وقت سابق من هذا العام، وتطلب ذلك إجراء خياطة جراحية فوق حاجبه.
وتولى كارتر (95 عاما) رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من 1977 إلى 1981.
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