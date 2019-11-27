زيارة محمد بن سلمان للإمارات.. محطة في مسار التكامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمثل زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، محطة جديدة في مسار التعاون والتكامل، ومناسبة لمواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس توافق الرؤى والسياسات بين قيادتي البلدين.

ويعكس التوافق بين أبوظبي والرياض الدور التاريخي للبلدين في مواجهة التحديات الإقليمية، وتأثيرهما في إعادة التوازن، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وضمان مصالح شعوبها.

وتستند العلاقات الإماراتية السعودية إلى أسس راسخة من التعاون المشترك ووحدة المصير، ويحظى البلدان بثقة وتقدير دوليين كبيرين خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب، ووقوفهما الدائم في وجه التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وصل الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.

وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد السعودي خلال نحو عام، حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.