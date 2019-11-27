منصور بن زايد يشيد بالدور الإيجابي لسفير سلطنة عمان لدى الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، بالدور الايجابي الذي قام به الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الإمارات، في تعزيز العلاقات بين الدولتين.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للسفير الجرادي في قصر الوطن، الأربعاء، الذي قدم لوداعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لدى الإمارات·

وأعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن تمنياته للسفير الجرادي بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وقدم السفير الجرادي الشكر والعرفان إلى الشيخ منصور بن زايد على كل ما لقيه من تعاون خلال فترة عمله كسفير لبلاده لدى الإمارات.