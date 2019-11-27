شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الأوروبي يوافق على تركيبة المفوضية الجديدة برئاسة فون ديرلاين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأغلبية واسعة على المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة الألمانية أورسولا فان ديرلاين، في آخر مرحلة ضرورية قبل تولي الفريق مهامه في 1 ديسمبر(كانون الأول) المقبل. وحصل الفريق الذي يتولى مهامه خلفاً للمفوضية التي كان يرأسها جان كلود يونكر، على 461 صوتاً، مقابل 157، و89 امتنعوا عن التصويت.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الأوروبي يوافق على تركيبة المفوضية الجديدة برئاسة فون ديرلاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.