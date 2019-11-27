اكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زاة ان "ظلال الحرب قد ولت بلا رجعة وان سلاح الحظر اضحى بلا ذخيرة"، معتبرا ان "العدو اليوم قد بلغ نهاية مطافه وان الدور جاء للهجوم المضاد من قبل ايران"، مشيراً إلى "ازدياد تصريحات التحدي التي تطلقها اميركا وطرح جون بولتون منذ بداية العام موضوع الهجوم العسكري وارسال الطائرات العسكرية الى الخليج الفارسي".
ولفت إلى أنه "اثر هذه القضايا ازدادت الضغوط الاقتصادية الى جانب ظلال الحرب على البلاد"، مشيراً إلى "الضربات الاقتصادية الموجهة للبلاد من قبل العدو"، مفيداً بأنه "بناء عليه فقد اتخذ قائد الثورة قرارات حازمة بشان ان المقاومة هي السياسة الاساسية للبلاد وقد بلغنا اليوم مرحلة بحيث اصبح العدو معزولا".
واعتبر أن "موضوع الحرب العسكرية الاميركية ضد ايران موضوعا خاويا وبلا قيمة"، مشيراً إلى أن "عداء اعداء الجمهورية الاسلامية لا نهاية له"، لافتاً إلى "اسقاط الحرس الثوري للطائرة الاميركية المسيرة غلوبال هاوك قبل اشهر"، مضيفاً "ان هذه الانجازات تحققت في ظل ثقة وايمان الحرس الثوري والكوادر المتخصصة ووزارة الدفاع بالقدرات الداخلية في حين واجهنا مشاكل حينما وثقنا بالعدو".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد بالحرس الثوري الايراني: سلاح الحظر اضحى بلا ذخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.