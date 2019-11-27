قائد بالحرس الثوري الايراني: سلاح الحظر اضحى بلا ذخيرة

اكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زاة ان "ظلال الحرب قد ولت بلا رجعة وان سلاح الحظر اضحى بلا ذخيرة"، معتبرا ان "العدو اليوم قد بلغ نهاية مطافه وان الدور جاء للهجوم المضاد من قبل ​ايران​"، مشيراً إلى "ازدياد تصريحات التحدي التي تطلقها ​اميركا​ وطرح ​جون بولتون​ منذ بداية العام موضوع الهجوم العسكري وارسال الطائرات العسكرية الى ​الخليج الفارسي​".

ولفت إلى أنه "اثر هذه القضايا ازدادت الضغوط الاقتصادية الى جانب ظلال الحرب على البلاد"، مشيراً إلى "الضربات الاقتصادية الموجهة للبلاد من قبل العدو"، مفيداً بأنه "بناء عليه فقد اتخذ قائد ​الثورة​ قرارات حازمة بشان ان ​المقاومة​ هي ​السياسة​ الاساسية للبلاد وقد بلغنا اليوم مرحلة بحيث اصبح العدو معزولا".

واعتبر أن "موضوع الحرب العسكرية الاميركية ضد ايران موضوعا خاويا وبلا قيمة"، مشيراً إلى أن "عداء اعداء ​الجمهورية​ الاسلامية لا نهاية له"، لافتاً إلى "اسقاط ​الحرس الثوري​ للطائرة الاميركية المسيرة غلوبال هاوك قبل اشهر"، مضيفاً "ان هذه الانجازات تحققت في ظل ثقة وايمان الحرس الثوري والكوادر المتخصصة و​وزارة الدفاع​ بالقدرات الداخلية في حين واجهنا مشاكل حينما وثقنا بالعدو".