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وزيرة الدفاع الفرنسية تتوجه إلى مالي لتكريم الجنود الذين قتلوا في تحطم مروحية

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توجهت وزيرة ​الجيوش الفرنسية​ ​فلورانس بارلي​ إلى مالي لتكريم الجنود الذين قتلوا في ​تحطم مروحية​

وقتل الجنود في مالي عندما "اصطدمت مروحياتهم أثناء بحثهم عن متشددين إسلاميين"، بحسب ما ذكرت "​رويترز​".

وتنشر ​فرنسا​ نحو 4500 جندياً في إطار عملية "برخان" العسكرية لمحاربة الإرهاب في مالي بالتنسيق مع دول مالي و​التشاد​ و​بوركينا فاسو​ و​النيجر​ و​موريتانيا​.

وسقط شمال مالي في آذار 2012 في يد الجماعات الجهادية المرتبطة ب​تنظيم القاعدة​ ولكنه بعد حرب ضارية بدعم وتدخل فرنسي تم طرد الجهاديين من شمال مالي في كانون الثاني 2013، إلا أن ​العنف​ استمر وانتقل من ​الشمال​ إلى وسط ​الجنوب​ المالي، ثم لاحقا إلى بوركينا فاسو والنيجر والتشاد وغالبا ما يختلط مع الصراع الطائفي.

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