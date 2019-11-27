حسن روحاني: شعبنا يتحمل الضغوط ولن يستسلم

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "الشعب الايراني يتحمل الضغوط الناجمة عن مؤامرات الاعداء ولن يستسلم"، مشيراً إلى ان "كان الهدف من الزيارة تفقد المناطق المنكوبة بالزلزال، من اجل الاسراع في بذل الجهود لتلبية المطالب، ولكن الظروف المناخية لم تسمح لنا".
ولفت إلى أن "الاهالي في المناطق المنكوبة بالزلزال، راضون عن وتيرة التنفيذ، وكانوا يؤكدون على إعمار منازلهم، والحمد لله كل شيء جاهز، وقد صادقت الحكومة خلال الـ48 ساعة الاولى على الميزانية المخصصة، وقد تم ايداع المبالغ، وساهمت كل الاجهزة في العمل".
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