الجيش الليبي يعلن إرسال تعزيزات عسكرية إلى حقل الفيل النفطي

أعلن ​الجيش الليبي​ "إرسال تعزيزات عسكرية لحقل ​الفيل​ ​النفط​ي واستهداف المجموعات المسلحة التي هاجمت الحقل". يأتي هذا ​الاعلان​ بعد كشف مؤسسة النفط الوطنية في ​ليبيا​، عن "وجود أنشطة عسكرية يجري تنفيذها بالقرب من حقل الفيل النفطي العملاق جنوب غربي البلاد".ودعت المؤسسة "كافّة الأطراف لوقف العمليات في محيط الحقل". مؤكدةً "إنّ ضمان سلامة العاملين هي الاولوية القصوى وان أي تصعيد لأعمال ​العنف​ سيترتّب عليه إخلاء الحقل ووقف الإنتاج".

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