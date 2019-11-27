ولي عهد أبوظبي: ماضون مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة

شدد ولي عهد ​أبوظبي​ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على "أننا ماضون مع ​السعودية​ بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في زيارة رسمية.

وكان ولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبلي بن سلمان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، وكتب في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات..يحل ضيفًا عزيزًا وكريمًا بين أهله".