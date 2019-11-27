أوقف النائب العام الاستئنافي في ​الجنوب​ ​القاضي رهيف رمضان​ المدعو ج. ظ. الذي كان متواريا ، بجرم التعدي بالضرب على المواطن ل. ش. في ​حارة صيدا​، على خلفية تعبير الاخير عن رأيه تجاه رموز سياسية واجباره على الاعتذار منها.

وكان قد تم التداول قبل أسابيع ب​فيديو​ مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ش. وهو يعتذر من رموز سياسية.