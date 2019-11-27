أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان المدعو ج. ظ. الذي كان متواريا ، بجرم التعدي بالضرب على المواطن ل. ش. في حارة صيدا، على خلفية تعبير الاخير عن رأيه تجاه رموز سياسية واجباره على الاعتذار منها.
وكان قد تم التداول قبل أسابيع بفيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ش. وهو يعتذر من رموز سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص بعد اعتدائه على مواطن واجباره على الاعتذار من رموز سياسية بحارة صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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