اشار رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ميشال معوّض في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "من أبسط واجباتنا كنواب أن نواكب تشريعيًا ما يطالب به ​اللبنانيون​". واوضح انه "عبر مشاركتي في اللجنة النيابية الفرعية لإقرار قوانين ​محاربة الفساد​، أتعهد بعمل دؤوب وهادف لنستفيد من زخم ​الثورة​ التي غيّرت الكثير من المفاهيم، فنجعل استقلالية ​القضاء​ حقيقة قانونية، ونقر ​منظومة​ القوانين المطلوبة لرفع الحصانات و​مكافحة الفساد​ بالفعل حتى نتمكن من استعادة ​الأموال المنهوبة​ إلى ​الخزينة اللبنانية​ ومحاسبة كل فاسد مهما علا شأنه".

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كانت هذه تفاصيل خبر معوض: لنستفد من زخم الثورة لإقرار القوانين المطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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